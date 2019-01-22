毒蟲路旁怠速違停 一見警就慌：手槍、毒品全都露

2019-01-22 13:00

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市八德警分局警方昨天晚間巡邏發現，50歲張姓男子將轎車怠速停在慢車道上，員警上前見男子神色異常，張男自知躲不過，自承持有海洛因，員警進一步盤查赫見車內還有一把改造手槍，立即將他逮捕，依法究辦。

警方表示，昨天晚上9點多，大安派出所所長林俊廷巡佐李福進、警員陳子捷及警員宋孟彥，巡邏行經八德區和義街31號前，發現一部銀灰色的自小客車發動、違規停在慢車道上，警方上前勸導發現張男形跡可疑、神情慌張。

員警查詢男子身份發現有多項前科，張男自知行跡敗露難逃，坦承身上持有海洛因2小包總重32.13公克，員警搜索車內赫見乘客座位上有克拉克型改造手槍1把、槍彈夾1個及改造子彈2顆。

張男辯稱，改造槍械是用來防身好玩用，沒有其他不法意圖，且槍枝是綽號「碗公」的朋友，在網路上以3000元買的。訊後，警方依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例罪將他移送桃園地檢署偵辦，並擴大追查毒品來源。

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