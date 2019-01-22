特戰色狼假看屋 脫光女房仲洗劫7000元判8年定讞

2019-01-22 12:49

〔記者張文川／台北報導〕受過三棲特戰訓練的宜蘭縣男子邵招明，11年前曾藉口看屋性侵女房仲未遂，入獄7年半，但他出獄後，前年又假借看屋，持刀脅迫女房仲，逼她脫光光，洗劫現金7000元；一、二審皆依加重強盜罪，將他判刑8年，最高法院今駁回上訴確定。

判決指出，45歲邵男有毒品、妨害性自主、竊盜等前科，服役時曾受過三棲特戰訓練。

邵男2008年時在宜蘭市遇到從事房仲業的國中學妹，謊稱要看屋，持刀壓制學妹，將她脫衣強吻，學妹趁隙逃出，邵男被捕，判刑7年半定讞，2016年5月出獄。

去年3月間，邵男竟又故態復萌，經過宜蘭市某建設公司的銷售辦公室時，發現僅有女房仲一人，邵男起色心，謊稱要買屋看房，女房仲不疑有他，帶他上樓看屋，邵男猝不及防將她推入空屋廁所內，並以摺疊瑞士刀架住脖子，威脅交出財物。

女房仲極力掙扎抵抗，邵男拿刀劃傷她臉部、脖子、手部，威脅她交出財物，還逼迫她脫光衣物，女房仲表示錢都放在辦公室，並苦苦哀求，邵才讓她穿上衣物，搶走7000元逃逸。

警方隔天即逮捕邵男，檢方依加重強盜罪起訴，一、二審都認定邵危害治安惡性重大且前科累累，判刑8年，最高法院今駁回上訴，全案定讞。

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