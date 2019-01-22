竹縣一夜3人低溫猝死 醫叮嚀民眾：注意保暖

2019-01-22 12:43

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕昨晚開始低溫來襲，新竹縣政府消防局統計昨晚晚間到今天上午，縣內共有3人疑因低溫猝死；中國醫藥大學新竹附設醫院中醫師鄒曉玲提醒民眾，穿上背心、繫上圍巾或領巾可有效保暖，避免著涼受風寒。

消防局表示，國家災害防救科技中心在昨晚6點發佈強烈冷氣團低溫預警資訊，統計昨晚6點到今天上午8點，縣內有3名因天氣變冷疑似猝死個案，其中2人分別為76歲、85歲的老婦人，另1人為年齡不詳的男性。

鄒曉玲說，在中醫論述裡背部不僅有「陽脈之海」的督脈貫串，還有「主一身之表」的足太陽膀胱經通過，因此背部的陽氣特別旺盛，卻也是著涼受風寒最容易侵襲的部位，「養生十六宜」裡就建議「背宜常暖」，可以護住前胸後背的背心就成為很好的冬季保暖配件，背部往上延伸就是頸項，絲巾、領巾或各種材質的圍巾除了美觀好搭配之外，都是冬季保暖預防感冒的必備穿搭品。

中醫大新竹附醫家醫科主任胡松林醫師也說，天冷時常遇到門診高血壓患者就開始懷疑是不是病情加重或自行增減藥物，其實氣溫下降本就容易造成血壓升高，因為天冷會讓人體的血管收縮，讓原本流動的血管一時間無法適應而讓血壓比平時還高，建議患者養成固定監測血壓的好習慣，在秋冬變化的季節盡量採洋蔥式穿搭，下肢要注意保暖，新竹地區風大，機車騎士最好穿上防風透氣材質的禦寒服裝，高血壓患者不可因突然間的血壓變化就自行增減藥物劑量，有疑慮請和家庭醫師討論，如果有任何頭暈、噁心、嘔吐等情況，請立即到醫療院所就醫。

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