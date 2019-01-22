台南破獲偽中藥製造廠、起出近6噸非法中藥粉末

2019-01-22 12:33

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市調查處、南市衛生局於日前聯手在安平工業區1家西南行藥品公司查獲大型的中藥偽藥製造工廠，這處偽藥工廠未經衛福部許可、擅自製造多種單味中藥粉，查扣近6公噸單味中藥粉末與大批生產機具，訊後依違反藥事法、販賣偽藥罪嫌移送檢方偵辦。

台南市調處於去年12月間與衛生局聯合搜索南市南區安平工業區新樂路上的西南行藥品股份有限公司，查獲郭姓負責人（男，63歲、有藥事法前科）未經中央衛生主管機關檢查合格、取得藥物製造許可，也未申請衛福部查驗登記，取得單味中藥粉末的藥品許可證，即擅自製造香附、黃芩、大黃、乳香、沒藥、蘇木、赤赭石、滑石、生地、藿香、黃連膠囊、生草烏、生川烏等多項中藥藥品。

專案小組查扣近6公噸單味中藥粉末外，一併查扣製造生產的打碎機、粉碎機、研磨機、過篩機、乾燥機、包裝機等機具設備。

南市衛生局日前稽查發現西南行藥品公司雖有工廠登記，準備申請符合藥品優良製造規範（GMP）的藥廠，但尚未檢查合格，也未取得藥物製造許可，郭姓負責人更未申請衛福部核發藥品許可證，即擅自製造單味中藥藥品。

衛生局即通報南市調查處於去年12月間前往廠區搜索，當場封存5800餘公斤中藥粉末成品。辦案人員在廠區一隅發現，該公司在研磨梔子粉製程中有摻入低筋麵粉，郭姓負責人解釋梔子粉研磨過程會出油，故以每100公斤梔子粉添加2袋（每袋22公斤）低筋麵粉的比例吸收油質。辦案人員仍依法查扣現場26袋低筋麵粉。

郭姓負責人訊時坦承，該公司雖已蓋好廠房及硬體設備，但目前正準備向衛福部提出GMP藥廠申請，尚未取得藥物製造許可，所製造的各類中藥粉末都沒有藥品許可證，成品則透過他經營的生南貿易公司銷售台南、高雄等地的中藥行，郭姓負責人於日前回收已售出的偽藥145公斤，由台南市調查處查扣。

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