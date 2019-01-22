故宮前路口汽機車擦撞 騎士四肢擦傷送醫

2019-01-22 12:08

［記者陳恩惠／台北報導］台北市至善路二段往故宮方向，今天上午發生一起汽車與機車擦撞事故，台北市消防局據報趕到，發現汽車駕駛被突然變換車道的機車撞上時，當場失控衝撞中央分隔島才停下，機車人車彈飛倒地，警方趕抵對雙方進行酒測，發生酒測值皆為零，至於肇事的原因與責任，仍待交通事故鑑定報告進一步釐清。

消防局119勤指中心上午6時27分據報，位於北市至善路與力行街口發生交通意外，急需救護，立刻派水箱車3輛、特種車1輛，救護車1 輛共16名救難救護人員前往，63歲林姓汽車駕駛，自撞分隔島後，造成臉部擦傷，但還能自行下車，18歲的謝姓騎士，除了手腳擦傷外，頭部輕微腦出血，在現場一度意識不清，所幸送醫後無礙。

警方調查，事故發生當時林姓男子駕著瑞典轎車沿著至善路二段行駛在內側第一車道直行，快到力行街前，右側車身突然遭同向行駛在第二車道的謝姓機車騎士，再變換車道時，意外發生碰撞，以致林男駕車撞向分隔島。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/