貪看秘境比林溪瀑布 登山客庄墜10米深谷受困

2019-01-22 12:03

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕36歲符姓男子日前至苗栗縣南庄鄉東河村，探訪人煙罕至的山林秘境比林溪瀑布，但見到美景欲往前更進一步，符男竟大膽跨越路邊護欄，卻一時不慎摔落10公尺深河床，全身動彈不得受困崖中，南庄消防分隊、陸家派出所等動員10多人前往，救難人員先攀下將傷患固定，再以吊掛方式救出符男，緊急送醫幸無大礙。

南庄鄉東河村的比林溪瀑布風景幽靜秀麗，須穿越長約1.5公里的石門古道，才可見到夾在高聳峭壁間垂直下落的比林溪瀑布，開闊雄偉的景致讓許多登山客一見難忘。

前天符男前往欣賞比林溪瀑布秘境，見到美景忘我，竟腳跨路邊護欄，卻不慎失足墜落10公尺深河床，所幸河床上多樹木，減緩衝力，但卻也動彈不得；頭份警分局與南庄消防隊於下午4點50分接獲報案，隨即由消防分隊長賴博文率15警義消及陸家所警員黃德順前往救援。

救難隊員先攀下至傷患地點，利用長背板及繩索將符男固定後，放置在籃式擔架上，再以懸吊方式將符男拉上地面，經初步急救後緊急送往為恭醫院，所幸經治療後已無大礙。警消也提醒民眾欣賞美景之餘，畢竟留意周遭環境，避免意外。

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