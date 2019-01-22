工作不順情場失意 男欲尋短頭份警救回

2019-01-22 11:51

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份警分局前晚接獲報案，稱25歲陳姓男子鬱鬱寡歡離家，恐有輕生念頭，警方不敢大意，斗坪派出所副所長邱宏仁警員廖學人、李君洳及實習生賴彥竹依發話位置，兵分二路沿溪邊搜尋，最後在斗煥坪郵局後方流東溪附近草叢內找到陳男，所幸人平安無事，經警方開導後由家人帶回。

警方表示，陳男近期因工作及感情都不順遂，心情低落，前晚向家人透露輕生念頭後就快步離家，家人追出尋找已不見人影，急忙報警求援。

警方獲報後先至陳男住家，隨後朝他離去方向兵分二路，沿著溪邊地毯式搜索，走了約400公尺後才在斗煥坪郵局後方的流東溪旁草叢找到陳男，他正呆坐在溪邊，身上未帶其他物品，警方怕他情緒激動尋短，先好聲相勸將他帶回派出所，並苦苦勸導，助他心情平復後由家人帶回。

頭份警分局長賴銘助藉此呼籲，民眾多多關心家人，自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

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