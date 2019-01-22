禍不單行！騎電動獨輪車自摔 違法上路又挨罰

2019-01-22 11:53

〔記者林嘉東／新北報導〕張姓男子帥氣騎上電動獨輪車在北海岸兜風，不慎摔傷，狼狽通報救護，反引來警方側目，遭警方依違反道路交通管理處罰條例開罰1200元以上罰鍰。

新北市警局金山分局野柳派出所日前獲報，核二廠前台二線44.5公里處金山往萬里方向有交通事故。

警方到場赫見有台獨輪電動機車倒在路旁，一旁則為摔傷腳的張姓騎乘者。

經通報消防局協助將張送醫救治後已無大礙，並通知張的家人將獨輪電動機車帶回。

電動獨輪車特殊造型設計，騎乘在路上常吸引眾人目光；新北市警局金山分局指出，依國內法規，電動獨輪車其實是無法於一般道路上行駛的。

金山分局強調，電動獨輪車屬於動力運動休閒器或其他相類似之動力器具，依道路交通管理處罰條例第32之1條規定，非屬汽車及動力機械範圍內之動力載具、動力運動休閒器材或其他相類之動力器具，於道路上行駛或使用者，可處新台幣1200至3600元罰鍰，並禁止其行駛或使用。

金山分局長陳保安呼籲，騎乘電動獨輪車危險度相較一般汽車及機車高，勿因一時的帥氣或好玩而騎上道路，除違反相關法規警方可依法舉發外，更會對其他駕駛及用路人造成危險及傷害，不可不慎。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/