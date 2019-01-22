60歲婦網戀「帥洋腸」幫轉帳匯款 淪詐欺集團車手共犯

2019-01-22 11:51

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市60歲張姓婦人透過「WHATSAPP」，認識多情又多金的國外男子「保羅」，雙方交往1年，保羅在去年底宣稱，他向朋友借錢，希望借用張婦的帳戶，把這筆錢轉到指定帳戶，張婦甚感怪異，質疑為何要轉匯浪費手續費，保羅卻一再催促她匯款，張婦遂跑到銀行轉匯美金2000元（折合台幣61000餘元），還自掏腰包付了10元美金的手續費（台幣約300元），卻沒想到事成之後，保羅銷聲匿跡，更慘的是，警察找上門，還將她依詐欺罪法辦，張婦不但斷了網路戀情，還吃上官司，只能懊悔的大呼冤枉。

中市警局三分局東區分駐所調查，不諳英文的張婦，1年前於「WHATSAPP」認識帥氣多金的保羅，保羅不通中文，雙方曾經視訊，但畫面很模糊，因語言不通，雙方改為文字對話，張婦利用翻譯軟體與保羅交往，去年12月中旬，保羅突然說，他向友人借一筆錢，希望張婦能提供帳戶，協助他接收匯款，再幫他臨櫃轉入另一位朋友的帳戶內。

張婦甚感怪異，她質疑說，為何要多人轉匯浪費手續費？保羅沒有解釋，只是催促張婦趕快臨櫃辦妥，還向張婦保證「妳的帳戶永遠不會有任何問題，我非常肯定」，張婦遂到合作金庫，先從自己帳戶內，提領轉入的美金2000元，再轉匯到保羅指定的國外帳戶，一來一往的手續費美金10元（台幣約300元），張婦還自掏腰包倒貼。

不料，匯款之後，保羅銷聲匿跡，沒再和她聯繫，更慘的是，警方深入追查發現，張婦所提領的詐欺贓款被害人，是一位女性，被多情多金的外籍男子詐騙，騙徒宣稱要寄禮物給被害人，但要先支付運費，被害人期待禮物而匯款美金2000元，亦即俗稱的「愛情包裹詐騙」。

警方懷疑張婦是協助轉帳，製造金流「斷點」的詐欺車手或共犯，張婦喊冤說，她只是幫帥氣的「洋腸」網友保羅轉匯，還自己倒貼手續費，她深感冤枉，東區所依詐欺罪嫌法辦，並呼籲國外網戀詐騙頻傳，民眾透過網路交友務必謹慎，涉及「匯款」及「轉帳」就要隨即有所警覺，詐騙集團常鎖定單身、失婚、喪偶，具有一定經濟基礎的中年熟女，假冒英俊帥氣且身家良好的歐美白領階級，以溫情攻勢取得被害人信任，應多方求證才能避免受騙，或淪為詐欺車手幫兇。

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