戀童癖男 騙提供「英雄聯盟」遊戲幣誘男童口交

2019-01-22 11:32

〔記者溫于德／台北報導〕有戀童癖的紀姓男志願役，曾因猥褻男部屬生殖器，遭判緩刑並退伍，卻又性騷擾男童遭判刑入獄。但紀刑滿出獄後又藉臉書或線上遊戲「英雄聯盟」，搭訕4名男童為他口交或供拍裸照；紀雖辯稱「兩情相悅」，去年底仍被依加重強制性交等罪判刑12年，已上訴終審；民事部分，其中一位男童家長求償500萬元，台北地院近日已判紀應賠償男童及其雙親共120萬元，可上訴。

紀男猥褻或強制性交男童犯罪史要從2016年11月底開始看起；當時剛刑滿出獄的紀，見臉書與「英雄聯盟」正夯，開始藉此拐騙男童。

刑事判決指，紀男前年1月藉臉書隨機加11歲男童好友，誆稱提供遊戲幣，要求男童自拍下體特寫傳給他得逞；同年3月，紀再約出另名10歲男童，共赴台南市清豐公園廁所口交，並用手機拍下男童生殖器。

2017年5月間，紀男再以儲值遊戲幣為由，騙出第3名10歲男童赴桃園市公園廁所性交，另再到男童所住社區廁所性交，兩次均拍下性交照片；6月間，紀又藉網路結識第4位10歲男童，仍依提供遊戲幣為由，要求男童透過臉書進行色情視訊，他再快速按下鍵盤、擷取11張裸露下體照片。

後因一名男童家長察覺小孩行為有異，報警查出紀男惡行，並在紀的住處搜出上百名男童裸照，經比對，約有20名男童受害；紀遭收押。

刑事一審先就4名男童部分依加重強制性交等罪，重判紀男13年徒刑；高院去年12月12日酌減改判12年。至於其他逾10名男童部分，仍由檢方偵辦中。

民事方面，其中一名男童家長要求紀男應賠償500萬元；全案日前開庭時，雙親難過地告訴法官「務必透過法律讓他（指紀）得到教訓」，但紀只願意賠償20萬元。

案經法官審酌雙方條件，判紀男應賠償男童及其雙親共120萬元。

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