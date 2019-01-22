詐團轉移對象到美、加地區 21天騙378萬餘元

2019-01-22 11:35

［記者楊政郡／台中報導］詐團一再蛻變！去年8月台中檢調在北屯區中清路與東山路破獲兩處機房，幕後首謀「炮哥」、「胖虎」，詐騙對象轉移至僑居美、加地區的華僑，該團經營21天有2335人已回撥，有5人受騙匯款，得款美金10萬9000元、人民幣11萬4700元，總計新台幣378萬餘元，檢方起訴機房的1、2、3線人員黃等8男2女。

檢察官查出，本案被告10人都是「炮哥」、「胖虎」陸續招募，月薪在5至10萬間，充當第1、2、3線人員，發送中國大陸駐外領事館通知，給在美、加地區的不特定華裔民眾，以語音訊息通知「未領取信件通知」，因一般人很難得有來自外交部轉來的文件，都會誤認「很重要」，而回撥去查明。

該團經營21天，發出上萬通語音訊息，就有2335位民眾回撥，只要回撥就可能陷入第一線人員的陷阱，第一線人員除騙取個資，電話中會誆稱「他們接到中國廣州市出入境管理局通知，說你涉及販賣帳戶給犯罪集團使用，要求在指定日期內返國接受調查」，民眾如果否認，則轉移安慰也可能是個資外洩導致，建議向公安單位報備，如果不先報備，日後被列被告偵辦就來不及了，然後轉接給第二線，扮演公安局人員。

第二線扮演公安人員會說，跡證顯示你的帳戶給犯罪集團使用，涉及金融、洗錢犯罪，須配合銀行資金清查比對，藉此可套出民眾銀行帳戶及存款金額，繼續威嚇強烈要求民眾返國接受調查，若無法返國，就必須向專案檢察官申請「優先調查程序」，然後轉給第三線人員，扮演檢察官。

檢察官就會要求你的資金必須給予監管，然後要你匯款到指定帳戶。有5名華僑一關一關陷入這個陷阱，受騙而匯款，總計匯入美金10萬9000元、人民幣11萬4700元，總計新台幣378萬餘元。

本案搜索過程中正巧被害人林男（美籍，已受騙5萬餘美元），還持續自國外回撥欲確認匯款帳號及金額等，可見對詐團深信不疑。

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