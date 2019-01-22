超敬業派出所所長 休假蹓狗還能逮獲6名非法移工

2019-01-22 11:27

〔記者歐素美／台中報導〕東勢分局東勢派出所所長陳奕文，休假外出蹓狗，見路邊停有兩輛廂型車及貨車，車上多為外籍勞工，十分可疑，立即通報線上警網攔查，愛犬「豆豆」並發揮台灣犬的精神狂吠，嚇得車上人員不敢輕舉妄動，結果當場查獲幸姓男子雇用6名非法泰籍移工擔任除草工，偵訊後將6名泰勞移送移民署，幸男則依因違反就業服務法函送，面臨鉅額罰款。

東勢派出所所長陳奕文，20日傍晚5點多，帶著養了6年多的愛犬「豆豆」散步至東勢區勢林街與三民路路口時，發現1輛廂型車及1輛貨車停在路邊，車上載著多位外籍勞工，行跡可疑，其中2名外勞並進入附近黃昏市場採買蔬果，陳奕文立即通報東勢所值班員警，請線上巡邏警網火速前來盤查。

陳奕文帶著愛犬及先行趕抵現場的1名員警在現場，「豆豆」見車上人員行跡可疑立即狂吠，陳奕文也心戰喊話，告訴車上人員「如果你們逃跑，狗會追你們喔」，嚇得車上眾人不敢輕舉妄動，隨後多名支援警力抵達現場，2名到黃昏市場採買的外勞也剛好走出來，就被員警一舉帶回派出所偵訊。

警方調查發現，車上的6名男子全部為泰籍移工，其中 4人為逃逸外勞、2人逾期居留，坐在駕駛座的台籍幸姓男子雇請6人擔任除草工，四處到山區果園等除草，因幸姓男子違返就業服務法，警方除將6名外勞移送移民署遣返，並將幸男函送。

依就業服務法規定，雇用逾期或逃逸等非法外勞，將處以15萬元以上、75萬元以下罰鍰，而且還需負擔外勞遣返等費用，東勢派出所所長陳奕文表示，因去年底依「觀宏專案」入台的越籍人士脫逃，警方將查緝非法移工列為重點工作，呼籲雇主勿聘用違法外籍人士從事工作，以免受罰。

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