渣男被控打女友又家暴前妻小孩遭肉搜 網友嗆撂人修理

2019-01-22 11:24

〔記者王俊忠／台南報導〕台南近日再傳出家暴虐兒事件，有網友在網路社群貼出受害女性、孩子受虐情形，痛批謝姓男子把老婆打到毀容，還虐待老婆與前夫生的2個孩子，聳動內容又讓眾網友情緒「暴動」、揚言要撂人修理謝姓渣男。

市警六分局鹽埕派出所長潘惟立說明，杜姓女子po網指其結拜的楊姓姐姐遭謝姓男友家暴；謝男前妻與前夫生的孩子也遭謝男暴力相向，楊女是於1月20日下午拿驗傷單到六分局報案告謝男涉傷害、聲請保護令。

楊女告訴警方，她協助謝男在麻豆做防水工程，謝男覺得她沒把工作做好，就毆打她，頭、臉、手部都有瘀青傷勢，因謝男對楊女家暴行為是在麻豆地區，六分局受理後已移請麻豆分局偵辦。

至於謝男被指家暴蔡姓前妻與孩子部分，潘惟立表示，2018年7月間，蔡女是有到六分局指謝男家暴、聲請保護令，但未控告謝男傷害罪。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

網友杜女在網路爆料渣男行為如下：

1：有老婆的男人，還四處交女友就算了，把老婆打到毀容，拿刀插老婆胸部，拿煙蒂燙老婆全身煙疤，拿刀把老婆刺青手腕割一圈，拿刀割老婆脖子，拿工地砂輪機直接毀了老婆的臉蛋，三更半夜說老婆討客兄拉下床猛踹猛打。

2：老婆前夫的孩子不是他的，就把小孩虐待成這副模樣（菸蒂燙兩歲女童的腳13煙印，踹女童頭去撞馬桶蓋破裂毀了額頭，送醫不准回診拆線，踹六歲男孩肋骨斷裂，仍然拿菸蒂燙男孩小腿，踹孩童臉蛋淤青臉腫，逼孩童天天過馬路買檳榔和早餐孝順他，孩童生母用身體擋來保護孩子，卻被狠狠拿刀插傷，把兩孩童脫光趕出門口）導致兩孩童身心受創傷，見人就害怕。

3：婚姻中交了女友，威脅女友請假幫他做防水工程，做太慢直接工地打的遍體鱗傷，從內拖到外猛踹猛打，連同女友的侄子一同工程做工也被擊打胸腔和後腦，爬階梯直接踹下來倒地。

4：逼女人洗澡拍裸照，逼女人性交錄影紀念，逼女人配合不正常的肢體動作，逼女人三更半夜起來聽他碎碎念。

請問各位大大、這樣的男人打女人打小孩又躲起來不敢面對，還四處散播傷害女人的不實謠言，破壞無辜女孩的明譽，四處騙女人上床養他，還自稱自己天道盟的，自稱自己神明的乩童專攻通靈的嚇女人以及孩童，這男人在做防水的，家住埔里，丟一個老人家不照顧，行駛一台福特白色休旅車四處騙女人。請各位大大幫忙評理 幫忙找人，一同把他送上警察機關，以免下一個無辜者受傷害了！

#男人姓謝x樺

#老家埔里

專門拐南部女孩，騙吃騙喝。

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