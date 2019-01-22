男半夜曬衣吵到鄰居竟被刺死 2女兒獲補償71萬元

2019-01-22 11:04

〔記者錢利忠／台北報導〕家住台北市民生東路的5旬男子黃繼彤，不滿住他家樓下的陳姓鄰居半夜在頂樓曬衣服，曬衣桿掉到地上害他半夜驚醒，與陳男起爭執後懷恨在心，竟在住家騎樓下持瑞士刀刺死陳男；台北地院考量他自首並與被害者家屬達成和解，依殺人罪判他5年2月徒刑後，台北地檢署依犯罪被害人保護法，核發71萬元補償金給陳男的2名女兒。

前年5月14日早上10點多，黃男與陳男在住家騎樓下偶遇，黃男想起今年農曆年間，陳男半夜在大樓頂樓曬衣服，曬衣桿掉落地面擾人清夢，當時他上頂樓與陳男理論時，反被陳男狠嗆，這口悶氣忍了3個多月，便一時氣憤朝陳男架拐子。

已有嫌隙的兩人，此時又新仇加上舊恨，肢體衝突一觸即發，當時也在場的黃男妻子，立即將黃男拉開；未料，陳男卻不罷休，又拿雨傘上前理論，反被黃男持掛在鑰匙圈上的瑞士刀劃傷，頸部、腹部各中1刀，手部則中6刀，其中頸部那一刀，因黃男用力過猛，刀刃竟折斷插在陳男的脖子上。

當下已失去呼吸、心跳的陳男，經送醫搶救後雖暫時恢復生命跡象，但案發隔天仍傷重不治，黃男因而被依殺人罪法辦；黃男應訊時承認與陳男當街扭打，但否認持刀殺人，強調事情發生得太突然，他還不知道發生什麼事，就看到陳男已經倒地不起。

檢警勘查大樓監視器畫面發現，當時黃男偕妻在住家騎樓與陳男偶遇，兩男擦身而過時，黃男疑因積怨已久，故意伸出右手肘對陳男架拐子，因而引發拉扯，不願示弱的陳男拿雨傘反擊，一度將黃男推倒在地，黃男掙脫後在妻子勸阻下打算離去，但陳男又上前追打，反被黃男以瑞士刀攻擊，身中8刀送醫隔天不治。

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