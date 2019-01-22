獨家》前檢察總長陳涵之子被控賴帳千萬 反提民事告訴

2019-01-22 11:12

〔記者溫于德／台北報導〕「無法接受被好友利用後被欺騙又被告的感覺」，潘女指控詐騙她的是前檢察總長陳涵的兒子陳文棟。

台北地院日前釋出一件民事判決，是由陳文棟提告潘女。陳提告指，潘女與另名周男均為他的友人，2016年3月，周男因有資金需求、向潘女調支，但兩人實際約定內容、金額、還款日期，他均不清楚，且潘女承諾會給報酬，他才在本票上簽名，豈料，最後非但未拿到報酬還遭潘女討債千萬，因而提起「確認本票債權不存在」訴訟。

但潘女也藉書狀反駁，陳文棟與周男因有資金上需求，多次由陳口頭擔保或周出面借款，考量陳父是前檢察總長陳涵又有利息誘因，才願意出借，但在周未還款情況下，擔任連帶保證人的陳自然應負責任，此外，依陳在中華商業分銀行擔任多年分行經理經驗，對票據文件有高度敏感性，簽名前應已明確知情雙方具消費借貸關係。

法官審理後認定，陳文棟應就本票負起連帶保證人責任，駁回請求。

本報在判決出爐後連絡上潘女，她說，當初還曾將本票傳給陳文棟在宏碁任職長官的妻子，但陳妻不聞不問，另透過友人向陳的胞弟、具律師資格且在銀行擔任副理的陳文傑求助，友人卻遭撂狠話，「我爸陳涵曾任檢察總長，檢調單位很熟，若敢再來要錢，會讓檢調單位搜索潘」。

據悉，潘女因陳文棟關係，至今仍需服用藥物控制情緒，另對陳不服判決、已上訴二審一事，潘直言「畢竟人不要臉天下無」。

本報日前致電陳文棟、陳文傑兄弟求證，兩人均未接聽電話，無法得知相關回應。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/