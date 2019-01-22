吊掛「比基尼女山友」 空勤2度嘗試仍失敗

2019-01-22 10:58

〔記者劉濱銓／南投報導〕「比基尼女山友」吳姓女子，日前攀登玉山園區馬博橫斷墜谷身亡，今空勤直升機計畫將吳女遺體吊掛下山，起初先由一名搜救隊員先上直升機，再協助指引吳女遺體位置，惟吊掛地點上空仍有不少細小樹枝，空勤2度嘗試吊掛無功，最後僅將協助引導的搜救隊員先行載運下山。

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