「人蹲下去、錢拿出來、禿子發大財！」當紅禿子成防搶演練歹徒

2019-01-22 10:42

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕最近國內短短1個月內在板橋及沙鹿地區就各發生金融機構搶案，警方為了加強宣導防搶，各出奇招希望吸引民眾注意，恆春警方今天搭上當紅的「韓流」，由禿頭歹徒領銜主演，闖入銀行便大喊「人蹲下去、錢拿出來、我是禿子要發大財！」引起圍觀民眾哈哈大笑，成功加強當地民眾的防搶意識。

恆春警方的防搶演練選在鎮內主要銀行進行，禿頭主嫌不斷大喊「我是禿子要發大財」，並對天花板開槍示威，行員立即機警地按下警民連線報警，並根據銀行的自衛編組，將歹徒特徵記下；持槍歹徒發現警方趕到後趁亂駕車逃逸，持刀歹徒逃逸不及遭員警包圍，持刀砍殺員警，遭員警「過肩摔」制伏，禿頭主嫌駕車逃逸，也在攔截點前遭警方以雞爪釘逼停後逮捕，並起出作案的槍枝贓款，演練過程相當逼真。

對於演練融入爆笑「韓流」梗的想法，恆春警方表示，防搶演練是每年的例行公事，許多行員及民眾都可能因此鬆懈，利用近期網路火紅的禿頭韓市長，加上朗朗上口的「發大財」口號，立刻能吸引圍觀民眾注意，相信韓市長也不會介意融入防搶宣導的小玩笑。

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