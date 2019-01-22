中市螺潭里長林益凱賄選判刑 當選無效之訴審理中

2019-01-22 10:10

［記者楊政郡／台中報導］台中市烏日區螺潭里長林益凱，選舉時以茶葉禮盒行賄選民，案經台中地檢署起訴，台中地院判決林2年，緩刑4年、褫奪公權4年、附帶支付公庫20萬元，提供義務勞務100小時，其母及林姓樁腳，也因無前科，獲得緩刑機會。

林母被判1年8月徒刑，褫奪公權3年、緩刑3年，附帶支付公庫6萬元：林姓樁腳被判1年8月、3月（得易科罰金，同時也受賄部分），褫奪公權4年，緩刑3年，附帶支付公庫5萬元，提供義務勞務60小時。

判決書指出，林益凱原為螺潭里社區發展協會理事長，去年卸任後轉戰里長寶座，向南投縣農會購買「南投茶宴高山烏龍茶業禮盒」200盒（半斤、進價900元），透過林母及林姓樁腳，分送給里內熟識的選民，尋求支持，查出17名選民收受禮盒（均緩起訴處分）。

林向南投縣農會購買「南投茶宴高山烏龍茶業禮盒」200盒（一盒兩罐半斤重、進價900元、市價1200元），寄放在茶葉公司，有需要就去拿回來放置在住處地下室，再陸續轉送出去給選民。

總計查出至少有17名選民收到禮盒，茶葉公司主動交出剩餘的6盒。

而去年11月24日投開票後，林益凱順利當選，經台中市選委會公告當選，檢察官另對林提起當選無效之訴，目前審理中。

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