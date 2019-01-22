盡力了！沒救回比基尼登山客 山友送暖肯定警消搜救效率

2019-01-22 10:07

〔記者佟振國／南投報導〕「比基尼登山客」不幸墜谷後疑失溫身亡，南投縣消防局第一時間接獲山友的報案求助，立即展開絕地救援，最後雖無法成功救回，但許多山友在網路發文感謝消防局第一時間以專業派遣，以及所有服勤義消志工的辛勞，在歷經張博崴山難事件的官司煎熬後，眾多山友的溫暖，讓站在第一線的消防隊員備感窩心。

登山界有名的青壯輩野樵楊大PO文表示，G哥走了，相信很多認識她的人都需要花時間平復，祈願她在另一個世界可以安好，繼續守護愛爬山的山友，感謝南投消防局在第一時間的專業派遣及所有警消、義消志工辛勞，雖沒救回G哥，但知道所有人都盡力了，登山者需為自己的行為負責，國家有責任跟義務要救你，但不能保證即時趕到，她是一個相當有這種觀念的奇女子，相信她也無憾。

大埔里地區基層消防隊員表示，歷經多年的張博崴山難事件國賠官司，最終雖獲勝訴，但每次山難救援心理壓力都很大，山友的溫馨加油肯定，真的很窩心。

對於許多酸民的留言，野樵楊大也認為不必去理會，因為酸民要的就是爭取存在感，越多人上去吵，更會落入他們的圈套，已經被傳統禁山禁海觀念牢籠豢養及餵食將近半世紀的台灣人，短期當無然無法體會自由冒險精神可貴，教育才是真的，我們要一同繼續努力。

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