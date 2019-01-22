載機油貨車翻覆陷火海 國1頭份段封閉一度回堵5公里

2019-01-22 09:57

［記者鄭名翔／苗栗報導］中山高速公路國道一號南下113公里頭份段，今早7點45分，一輛滿載機油的小貨車從外車道失控翻覆，一路滾到內車道處隨即起火燃燒，駕駛急忙逃出，但因載送的機油已漏出，火勢一發不可收拾，消防隊花約20分鐘撲滅火勢，但正值上班時段，四線道封閉近1小時，車輛回堵約5公里，詳細肇因尚待釐清。

年約47歲黃姓男子駕駛小貨車載運機油，今早從台北出發前往台中，但行經國道一號南下113公里頭份段時，疑似一時閃神，方向盤操作失當致車輛翻覆，從外線車道滾至中線近內車道，黃男迅速爬出車外，車輛則隨即起火燃燒。

頭份消防分隊迅速趕到，但因車上載送的機油外漏，散佈在4車道上，火勢迅速四處延燒，消防隊花約20分鐘撲滅火勢。警方初判，黃男無酒駕，疑似車輛駕駛不當才引發事故，無明顯傷勢，不願就醫，詳細肇因還有待釐清。

由於事發時正值上班時段，4線車道皆封閉，臨時開放路肩供車輛通行，導致該路段回堵約5公里，約一小時後才排除狀況，全線恢復通車。

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