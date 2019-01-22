再跑啊！通緝犯騎車犁田後兔脫不成被逮

2019-01-22 09:54

〔記者曾迺強／嘉義報導〕嘉義縣43歲吳姓男子因竊盜、毒品案被通緝多時，日前遭警方查獲後，騎機車逃逸，結果因騎車失控自摔「犁田」，最後栽在警方手上。

嘉義縣竹崎警分局梅山分駐所長張精銘日前掌握情資，得知竊盜、毒品通緝的吳姓男子出沒在竹崎鄉，18日偕同3名員警在竹崎鄉民生路盤繞伺機逮捕，員警晚上6點多發現吳男出沒並騎乘失竊機車從民生路左轉往中山路，員警隨即通報攔截圍捕。

員警當下騎警用機車靠近吳男同時表明警察身分，請吳男靠邊停車，吳男卻加速從中山路右轉到文化路逃逸，張精銘立即尾隨並通報犯嫌逃逸路線，以利攔截圍捕。

吳男騎車行經中山路的竹崎地區農會前時，失速打滑而人車倒地，棄車拔腿往農會旁中山路113巷逃逸，張精銘向民眾借機車尾隨在後，追到中山路113巷與產業道路口時，張精銘見吳男有脫逃之虞，對空鳴槍示警，吳嫌仍繼續拔腿狂奔到民族路旁果園內。

當時天色昏暗果園內漆黑無比，張員擔憂吳男拿取物品攻擊，又對空鳴槍一發喝令吳男勿輕舉妄動，吳男無力回天，最後被抵達的優勢警力逮捕。

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