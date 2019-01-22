「比基尼登山客」獨攀墜谷死亡 直升機前往吊掛遺體

2019-01-22 09:54

首次上稿：09:50

更新時間：09:54

〔記者張協昇／南投報導〕「比基尼登山客」吳季芸攀登玉山「馬博橫斷」路線墜谷死亡，南投縣消防局表示，空勤總隊直升機22日上午已在清泉崗基地起飛，前往事故地點進行遺體吊掛作業，下降點以信義鄉同富國中為優先，如氣候不佳無法降落，考量安全，轉降消防局竹山消訓中心。

南投縣消防局第3大隊表示，吳季芸攀登的「馬博橫斷」路線是從南投縣信義鄉東埔登山口進入，迄花蓮玉里中平林道下山，總長度約84.7公里，全程沿著中央山脈稜線，包括中央山脈第1高峰秀姑巒山及第2高峰馬博拉斯山在內，共須經過7座海拔高度3000公尺以上的高山，因受地殼強力推擠，產生劇烈扭曲，沿途地質不穩固，且有多處險峻斷崖，極具危險性，吳季芸是21日中午12時10分許，被救護人員發現墜落在盆駒山與無雙山之間山谷。

南投縣消防局指出，由於大陸冷氣團來襲，當地氣溫相當低，且山區隨時可能下雨，遺體吊掛作業不易，消防局隨時監測天氣變化狀況，空勤總隊直升機22日上午已在清泉崗基地起飛，前往事故地點進行遺體吊掛作業。

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