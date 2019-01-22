酒後脫衣打赤膊 隨手拿管理室外套穿吃官司

2019-01-22 09:55

〔記者黃良傑／高雄報導〕近日高雄氣溫驟降，48歲徐姓男子半夜和友人飲酒作樂，返家途中脫光衣服，打赤膊走進住處管理室後，才感覺寒冷，隨手拿穿徐姓住戶留放大廳的牛仔外套，陳姓管理員見外套不見立刻報警，新興警方調閱監視器，查訪多日，懷疑同棟住戶徐男涉案，傳喚徐男到案後函送法辦。

徐男到案後表示，當時酒後對自己的行為，完全沒有任何印象了，直到警方提供監視畫面，徐男才驚覺自己竟然曾做出這樣的舉動，辯稱當時酒醉才會脫到只剩內褲趴趴走，返家時突然感到寒冷，才會將被害人的牛仔外套，誤認是朋友的外套借來穿，否認有偷竊的犯意，但得知自己酒後誤事，也感到十分懊悔。

警方表示，當時根據陳姓管理員報案，指牛仔外套被偷時，他剛好離開管理室巡邏，警方往前推找到打赤膊的嫌犯，因竊嫌的行竊時只穿著一件黃色內褲，行徑令警方感到十分疑惑，警方依此特徵開始調閱周邊監視器，周遭道路並沒有竊嫌出入的蹤影，懷疑是同棟的住戶涉案。

警方鍥而不捨查訪多日，果真就在同棟大樓內找到徐男，警方事後告誡徐嫌喝酒傷身，尤其是在酒後三巡後，連自己做出什麼行為也不知道，徐嫌訊後坦承犯行不諱，也直說下次不敢再喝酒了，全案今函請高雄地檢署偵辦。

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