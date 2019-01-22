女大生控店長趁她自拍時襲胸 清晰合照成關鍵

2019-01-22 09:53

〔即時新聞／綜合報導〕1名女大生指控，去年2月初她在台北地下街打工時，陳姓店長找她一起合影留念，卻在她按下快門那一刻環抱她胸部，對此以權勢猥褻罪及性騷擾提告店長，不過北檢勘驗當時所拍下的照片，發現照片清晰不模糊，且女大生表情自然、面帶微笑，無法從女大生的指控中認定陳男涉有重嫌，因此處分不起訴。

根據《蘋果日報》報導，女大生指出，當時陳姓店長提議兩人合照留念，她答應後就把自己手機給陳男，由於女大生身材嬌小，所以站在陳男前面，不過但女大生按下快門那一刻，陳男突然就從背後環抱她胸部。另外，女大生也指出，在事發後幾天，陳男又趁她在櫃台拿取高物時，乘機抱住她大腿、拍打她屁股。

針對女大生指控，陳男辯稱當天拍照時是把手放在女大生鎖骨上，並沒有碰到她胸部，至於抱大腿、打屁股的指控陳男則是完全沒印象，表示只有一次在閒聊嘻鬧時，他有抱著她的小腿抬起1秒，但在嬉鬧過程不確定有沒有碰到她的臀部。

檢察官勘驗兩人當天合照後，發現整張照片沒有因晃動而失焦，女大生表情自然、面帶微笑，若依女大生的指控，在按下快門那瞬間遭到環抱時，身體應該會晃動，表情也會出現異狀，但從照片上完全看不出來；至於抱大腿、打屁屁僅為女大生的單一指訴，因此以事證不足，對陳男處分不起訴。

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