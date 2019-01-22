疑案？父親洗車 3歲女童玩高壓空氣噴槍致死

2019-01-22 05:54

〔記者洪定宏／高雄報導〕鄺姓男子帶3歲女兒到加油站自助洗車，女童疑似將高壓空氣噴槍放進嘴巴噴射後昏倒，送醫不治。因為存有「女童是否有能力按壓空氣噴槍開關？」「若不慎噴槍對嘴，通常也會閃躲，且是否足以致死？」等等諸多疑慮，全案有待擇日複驗，釐清死因。

由於女童母親希望獲取監視器畫面遭拒，就在網路po文徵求行車紀錄器，強調「我女兒在醫院冰櫃中等待調查死因，拜託各位了」；網友也在ptt代為發文，指那是哥哥同事的獨生女，協助找行車紀錄器，「幫忙這個可憐的單親媽媽，能夠了解女兒的真正死因」。這些po文行為，更引發外界議論死因。

高雄市左營警分局指出，鄺男聲稱，20日下午約3點2分，他開汽車載女童到左營區自由三路157號的加油站自助洗車區，他自行下車整理汽車，留女童獨自在車內，後來女童雖然下車玩空氣噴槍，但他不在意，也沒有阻止，等到發現時，女童已臉色蒼白昏倒，趕緊送醫急救。

警方接獲高雄榮總醫院通報女童重傷送醫急救不治案，報請檢察官指揮偵辦，約談鄺父，並調閱監視器畫面，因為存有「3歲女童是否有能力按壓空氣噴槍開關？」「若不慎噴槍對嘴，通常也會閃躲，且是否足以致死？」等等諸多疑慮，檢方先依過失致死罪嫌，裁定鄺父6 萬元交保；至於確切死因，還有待複驗。

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