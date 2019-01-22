獨家》監院調查華山命案 柯市府被控捏造分屍木屋成舞台

2019-01-22 00:59

〔記者郭安家、鍾泓良／台北報導〕去年6月華山大草原小木屋「野居草堂」發生駭人分屍案，台北市政府坐視兇嫌陳伯謙搭違建小木屋，沒申請臨時建照與使用執照，監察院正調查此事。受害者父親高先生為拼湊女兒死亡原貌，透過台北市議員應曉薇調資料，竟發現主管機關都更處回覆監院函文，將小木屋捏造為棚架、舞台，免依法申請臨時建物。

雖然台北市長柯文哲去年9月於議會答詢應曉薇時，向家屬致歉。但高父受訪顫抖說，「當初若知道真相，應該會抬棺抗議」；將向監院陳情市府違反「建築法」、「台北市展演用臨時性建築物管理辦法」、「台北市公園管理自治條例瀆職」。談到柯文哲，他難過說，柯可閃就閃、可逃就逃，沒惻隱之心。

根據都更處答覆監察院的186頁函文與會議紀錄，會議記錄中有審查委員提醒小木屋屬違建，並表明小木屋有「延伸建築師簽證費用」。應曉薇指，委員意指小木屋屬臨時建物，要受「建築法」、「台北市展演用臨時性建築物管理辦法」第4條規定，展演20日前由建築師附圖簽證、建管處核准，但這些統統沒有做，市府卻漠視不管。

高父不滿指出，從都更處答覆監院的函文即可看出市府想規避責任，所以捏造殺人現場的小木屋是「臨時舞台、臨時棚架」，只要在竣工3天前申請備查即可。

令高父更無法接受的是，都更處在命案前2個月就發現小木屋框架，前後會勘12次、8度發函告知；而在小木屋已辦理活動後，都更處明知違規事實卻不處罰，還對監院宣稱消防局檢查合格、得提供臨時水電。他說，市府引用錯誤法條、推諉卸責，「幫兇手挖坑，不小心就讓人掉入陷阱」。應曉薇認為，市府刻意規避行政疏失、國賠責任。

小木屋長7公尺、寬3.5公尺、高3.5公尺，面積約7.4坪，；建管處堅稱，屬棚架，無須於活動前20天由建築師簽證，「但當事人並未依法辦理現勘，因此認定為違建。」都更處則稱小木屋屬臨時舞台、臨時攤棚。

記者疑惑小木屋有門框、水電、牆壁，為有起居功能封閉空間。建管處回應，「台北市展演用臨時性建築物管理辦法」無法規定所有違規樣態，只要高度6公尺以下都屬臨時棚架。

此番說法是否與大眾認知有落差？建管處推說，若法律有不全之處，未來都可再修法。

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