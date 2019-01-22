高市自助洗車傳意外 女童疑玩空氣噴槍致死

2019-01-22 00:38

〔中央社〕高雄市自由三路一家加油站自助洗車場20日傳出意外，鄺姓男子開車搭載3歲女兒到場洗車時，女童下車疑玩現場洗車用空氣噴槍不慎致死，檢警將進行相驗釐清死因。

高雄左營警分局20日下午接獲高雄榮總通報指出，一名3歲女童重傷到院經搶救不治。警方據報趕到查訪釐清是否為虐童案，

這名女童父親鄺姓男子向警方陳述，他當時開自小客車載女兒前往自由三路一家加油站附設的自助洗車場洗車時，女兒下車自行將洗車用空氣噴槍放進嘴裡把玩，隨後當場臉色蒼白昏倒，他見狀連忙開車將女兒載往高雄榮總急救，沒想到女兒就這樣走了。

警方表示，本案已報請檢察官相驗，將進一步調查釐清女童死因。

案發後，鄺母在臉書貼文指出，自己女兒20日在左營區自由三路一家加油站意外死亡，目前初判是女兒玩洗車用空氣噴槍意外致死，「我女兒還在醫院冰櫃中等待調查死因」，希望熱心民眾提供當時的行車紀錄器畫面或現場監視器畫面，幫忙釐清女兒死因。（編輯：張佑之）

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