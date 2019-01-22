高雄驚傳女童「高壓空氣灌口至死」 母求影像釐清死因

2019-01-22 00:22

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市一名母親在1月21日於臉書發文求援，指出自己的女兒在1月20日下午於高雄左營區一間加油站發生意外死亡，目前研判女童在玩洗車用的空氣噴槍噴時，不慎將噴槍的空氣噴入嘴中導致悲劇發生；這名悲傷的母親稱「我女兒還在醫院冰櫃中等待調查死因」，希望有民眾能提供當時的行車紀錄畫面或監視器；對此，事發加油站僅稱「全案已交警方處理」。

這名母親在臉書上表示，若是在1月20日下午2點30分至3點10分有行經自由三路黃昏市場，或是進入位在自由三路157號的加油站的網友，有錄到小孩從車輛下車的任何行車紀錄畫面或監視器，希望能提供給我，並稱「女兒還在醫院冰櫃中等待調查死因」；她也表示，目前研判死因是女童在把玩洗車噴槍時，不甚將高壓空氣灌入口中致死。

另外也有自稱是死者父母友人，也在PTT發文徵求網友提供相關資料，不過目前更新貼文稱「已經收集到足夠的資訊，並進入刑事調查階段」，稱已經可以停止轉發，並感謝網友的熱心協助。

而《ETtoday新聞雲》指出，在今天（1月21日）晚間9點致電事發加油站，不過加油站的工作人員僅低調回應，指出目前不便透露任何訊息，全案已交由警方處理。

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