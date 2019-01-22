績效王原來是「吃案王」 北院書記官傳以吃案營造績效假象

2019-01-22 00:01

〔即時新聞／綜合報導〕績效王原來是「吃案王」！日前台北地院爆發盜賣法拍屋案的醜聞，涉嫌盜賣法拍屋的書記官駱建勳被移送法辦後，經北院內部調查後更發現，以往被稱為「績效王」的駱建勳竟然是以吃案的方式來減少案件量，結果北院目前還要動員大量人力，逐一釐清駱建勳任職6年所經手的所有案件，希望在最短時間查出結果。

根據《鏡週刊》報導，現年36歲的駱建勳，擔任台北地方法院的民事執行處「木股」書記官6年，期間經手的案件約千件，辦案績效良好，未結案件甚至僅是別人的1成；原先被同僚視為是「績效王」的駱建勳，隨著他被捕後遭北院內部調查，爆出他疑似涉嫌以吃案的方式，營造出績效良好的假象。

有知情人士稱，駱建勳的超高效率結案方式可能是造假，因為舉凡撤回聲請、停止執行狀等都可能造假；因此到他手上的案件，都很快就結案；另外他還不管案子有無相關，全部一律「併案」處理，先減少案件量，再以假造的方式結案。

雖然書記官的職責是協助法官及司法事務官處理文書事務，並沒有裁量權及決定權，法拍案或是其他的民事執行案若要結案，都必須經過司法事務官蓋章；但有少數的法官或司法事務官「便宜行事」，將印章交給書記官自行處理，卻未嚴格把關，才造就駱建勳6年的績效假象，也發生書記官可以造假結案及偷賣法拍屋的離譜事件；目前駱建勳及他的上級司法事務官都遭調職處分，考績也列為丙等。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/