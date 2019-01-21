高檢署、北檢檢長將異動？檢察首長大搬風 法部本周五揭曉

2019-01-21 23:58

〔記者楊國文／台北報導〕檢察首長原本擬一月初異動，但在內閣總辭、且法務部長蔡清祥獲留任後，已訂本周五公佈檢察首長人事案，將有大搬風，包括肅貪主力的廉政署長朱家崎、士林地檢署檢察長姜貴昌等人都任期屆滿，勢必有生力軍接棒；此外，法界盛傳，法務部曾考慮在這一波「一次到位」，擬順勢調動高檢署檢察長、台北地檢署檢察長等這兩個一、二審龍頭檢察長職位，不過，法務部仍三緘其口。

這波檢察首長不僅是法務部長蔡清祥主導下的首波重要人事案，也被視為2020大選前查賄戰鬥部隊的佈局，備受朝野政黨、情治、司法和警政機關高度關注。

這次檢察首長異動者眾，除了廉政署長朱家崎、士林姜貴昌等檢察首長任期屆滿外，也有南部龍頭地檢署檢察長、某高分檢檢察長有意申退、或少數檢察長申請歸建高檢署，行政執行署長一職也懸缺至今，因此，法務部檢察官人事審議委員會去年底已提出檢察長的「廿人名單」，交由法務部長蔡清祥圈選。

此「廿人名單」，包括廉政署長朱家崎，高檢署襄閱主任檢察官林邦樑、法務部檢察司副司長黃謀信、參事洪培根、謬卓然、林豐文，高檢署書記官長陳傳宗、檢察官李嘉明、洪家原、汪南均、張曉雯、俞秀端、羅建勛，司法院政風處長林嚞慧，台南高分檢檢察官洪信旭，行政執行署台中分署長郭棋湧，行政院洗錢防制辦公室執秘余麗貞，台中高分檢檢察官蔡宗熙，高雄高分檢主任檢察官林慶宗、檢察官葉淑文等人。

近日盛傳，由於掌查賄大旗的高檢署檢察長王添盛將於一年後滿70歲屆退，與明年初總統大選相當接近，且表現優異的台北地檢署檢察長邢泰釗也已任職上任兩年半時間，法務部考慮一併調動，此外，新北地檢署檢察長朱兆民表現也甚受法界肯定，是否會在本周五一併列入首長調動案，備受關注。

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