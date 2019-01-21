他自稱偷渡搭的「桶子」船找到了！ 船長說法不一樣

2019-01-21 22:14

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕自稱由中國非洲豬瘟疫區搭船偷渡，在澎湖上岸搭機返台的李姓男子向警方自首後，今日澎湖機動查緝隊與澎湖縣政府刑警大隊根據供詞，找到搭載偷渡的「桶子船」金祥利6號，並偵訊陳姓船長，但雙方供詞不一。

根據李姓民眾所言，去年12月21日由中國福建搭乘舢舨船出海，在公海由台灣漁船接應，同行還有另3位台灣人，並攜帶大批豬肉乾及肉鬆等製品，由於中國為非洲豬瘟疫區，在澎湖下船後轉搭飛機返台，才驚覺桶子船為台灣防疫漏洞，先在爆料公社PO文爆料，隨後向新北市三峽警分局自首。

由於李民指稱的防疫漏洞，引起相關單位緊張，成立專案小組，根據李民提供的資料，循線查獲停泊在馬公第三漁港的金祥利6號漁船，並傳喚陳姓船長到案說明，陳坦承有載送李民，去年12月21日晚上10時多在馬公第三漁港登岸，但堅稱只載送1人，並無其他3位台灣人，更否認有人在船上吃中國豬肉製品，與李民供詞大相逕庭。

針對雙方說法不一，專案小組明日將進行船長複訊，並與李民供詞相互比對，但陳姓船長已觸犯懲治走私條例，目前擔心非洲豬瘟如同李民所言，會藉此桶子船漏洞傳入台灣，各單位都嚴陣以待，同時也對漁船偷渡加強防範，防止類似事件再度發生。

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