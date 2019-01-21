3少女酒吧打工遭剝削 1個月休不到3天假

2019-01-21 23:52

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市3名未滿18歲少女到酒吧打工，1個月的打卡記錄，被警方擴大臨檢時發現，3女整月竟只休假1至2天，新興分局除通報社工外，也依違反兒童及少年性剝削防制條例，將郭姓實際負責人及營登負責趙姓男子送辦。

新興分局執行防制街頭暴力專案勤務，在新興區一家酒吧臨檢時，發現店內容留綽號「花花」、「皮皮」「喬喬」女服務生，她們全是未滿18歲的少女，少女們辯稱自己是客人，和友人一起來消費的。

3名少女的說詞遭警方懷疑，現場的郭姓負責人否認僱用她們，警方將男客和3名少女隔離訊問，突破3名男客心防，男客表示少女是店內的女服務生，並非他們的友人，當場戳破店家和3名少女的謊言。

警方調查發現3名少女服務生僅17歲，查扣的1月份工作打卡記錄，竟只有休息1至2天，明顯違反兒童及少年性剝削防制條例，新興警方指出，利用少年從事坐檯、營利，依法可處1年以下有期徒刑，併科30萬以下罰款。

此外，將把該店家違規情事，報請市府目的事業主管機關裁罰，可處業者6萬至30萬以下罰款，並令其限期改善，未限期改善者停業1個月至1年。

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