1/21 今彩539頭獎開出3注 威力彩、雙贏彩頭獎摃龜

2019-01-21 22:34

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月21日）開獎的第108000018期今彩539，頭獎開出3注，每注可得獎金800萬元，分別由台北市北投區自強街79號的「勝鑫彩券行」、嘉義市西區福民里興業西路389號的「財運彩券行」及高雄市美濃區中正路一段60號1樓的「金多寶彩券行」開出；第108000006期威力彩、第108000018期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第108000006期威力彩中獎號碼為：「02、04、05、15、27、35，第二區：03」頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共3注中獎，每注可得15萬元；肆獎共31注中獎，每注可得2萬元；伍獎共155注中獎，每注可得4000元；陸獎共1140注中獎，每注可得800元；柒獎共2079注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬2000注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬5698注中獎，每注可得100元；普獎共2萬6412注中獎，每注可得100元。

第108000006期38樂合彩中獎號碼為「02、04、05、15、27、35」，五合摃龜；四合共4注中獎，每注可得6萬7500元；三合96注中獎，每注可得5750元；二合共1885注中獎，每注可得750元。

第108000018期雙贏彩中獎號碼為「02、08、10、11、15、17、19、20、21、22、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共17注中獎，每注可得10萬元；參獎共365注中獎，每注可得500元；肆獎共4600注獲得，每注可獲得100元。

第108000018期今彩539中獎號碼為「06、09、12、20、21」，頭獎共3注中獎，每注可得800萬元；貳獎共296注中獎，每注可得2萬元；參獎共8614注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬1740注獲得，每注可獲得50元。

第108000018期39樂合彩中獎號碼為「06、09、12、20、21」，四合共11注中獎，每注可得21萬2500元；三合共337注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8168注中獎，每注可得1125元。

第108000018期3星彩中獎號碼為「505」，正彩共42注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000018期4星彩中獎號碼為「8734」，正彩共24注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/