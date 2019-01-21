港女來台當女僕 涉非法打工將強制出境

2019-01-21 23:38

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕23歲譚姓、綽號鈴鈴的香港女子外型甜美可愛，卻涉嫌持觀光簽證來台，到桃園市中壢區某「女僕主題咖啡店」擔任1日女僕，出發前還在臉書預告、宣傳，移民署桃園市專勤隊接獲檢舉、20日查獲，譚女雖供稱，來台只是想認識台灣女僕同好，不知道這樣會違法，但仍將被強制出境並管制入境，這也是桃園市專勤隊查獲首例港女在女僕店打工案件。

專勤隊指出，譚女持觀光簽證並以觀光名義多次入境台灣，此次入境後隨即前往高雄某咖啡店從事女僕交流活動，20日接著前往桃園某女僕主題咖啡店邀約擔任一日女僕，並穿著女僕裝上台即興表演。

此外，專勤隊也發現，譚女出發來台前，還先在臉書宣傳預告，20日將來台至該咖啡店進行女僕文化交流活動，並以女僕裝扮展現招攬生意，希望顧客能給她支持與鼓勵。

譚女被查獲後供稱，此次來台目的只是要透過臉書認識台灣女僕同好，想與台灣喜歡女

僕文化的人士交流，並不清楚這樣就會違反台灣地區的法令規定。

專勤隊表示，該隊查獲過多件外來人士以觀光名義入境台灣，卻從事與許可目的不符的工作或活動案件，但這是第一次查獲香港居民於咖啡店從事女僕工作的違法行為，此外，該店負責人是否涉及違反就業服務法，將於案件調查完畢後，儘速函請主管機關桃園市政府裁處。

專勤隊再次呼籲民眾，未經申請許可，僱、受用或仲介港、澳居民從事工作，恐違反上述相關規定，譚女從事與許可目的不符的活動或工作，依法將被強制出境並管制入境，雇主及仲介除最高將被裁處75萬元，若5年內再犯者還會觸犯刑責，提醒民眾切勿以身試法。

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