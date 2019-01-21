打麻將賭博被逮稱：切磋牌技 法官不信

2019-01-21 22:35

〔記者王定傳／新北報導〕新北市三重警方去年9月發現「中華麻將競技協會三重辦事處」，假切磋之名行賭博之實，上門搜索時，查扣賭資20萬餘元，並依違反社會秩序維護法，裁處36名在場會員各9000元罰鍰，這些會員不服聲明異議；新北地院三重簡易庭法官認為，這些人確實以現金換點數卡當賭資賭博，不是單純切磋牌技，裁定駁回！

據了解，本案發生後，三重警分局便報請主管機關依人民團體法查處，內政部於去年11月間，確認中華麻將競技協會所屬萬華、信義、三重等辦事處，近8年已有9起涉嫌經營賭博的案件，被法院判決有罪，依人民團體法規定要求解散。

去年9月22日，警方強往該協會三重辦事處搜索，當場查扣現金賭資20萬餘元，並依社維法規定裁處36名會員各9000元罰鍰，這些會員不服指，他們是依照內政部合法立案的中華麻將競技協會規定，完成入會手續，在三重辦事處切磋麻將，符合協會推廣會員切磋宗旨，未涉及金錢賭博。

法官調查，這些會員在警詢時供稱，參與賭博前都要繳交100元抽頭金，並獲500分、100分及20分三種樣式的積分卡，這些分數就是代表現金，打完麻將後，工作人員會替賭客統計分數，以開桌時所發放的1000分為基準，基分高於1000為贏家，低於1000為輸家，輸家需以現金當場支付贏家。

法官因此認為，這種以現金換取點數卡作為籌碼賭資的賭博行為，不是單純切磋麻將，予以駁回。

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