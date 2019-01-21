職棒球星首次擔任國民法官參審 統一獅球員：大開眼界

2019-01-21 20:44

〔記者王俊忠／台南報導〕台南地檢署與台南地方法院今天安排中華職棒統一7-Eleven獅隊隊職員到地院開模擬法庭、參與法治教育，六名球員中籤首次擔任「國民法官」、參與法官審判，過程雖是模擬嚴肅的法庭，但院檢設計有趣的問題與對白，讓在場觀看球員們不時爆出哄堂大笑。曾是球員的獅隊投捕教練陳瑞昌說，真是「大開眼界」，以前沒接觸過「這麼生動的法治教育」。

統一獅安排入隊不久的選秀第一指名古林睿煬扮演被告、戴著手銬腳鐐，由另一名新秀張偉聖扮演的法警押送進入法庭，在法庭上接受法官、檢察官及律師詢問。案情是模擬職棒球員與女球迷發展出男女感情，在爭風吃醋情況下，球員涉嫌喝酒後開車撞死女球迷的男友。

法庭並依循國民法官遴選程序，抽籤選出6名獅隊球員擔任國民法官，與台南地院的3名法官陳本良、張婉寧、蕭雅毓共同開庭審理，在球員法官述說量刑決定時因不熟悉法定刑度，量刑超出法定刑，讓觀看球員笑翻了！院、檢參與的法官、檢察官也用輕鬆詼諧態度開庭，完全顛覆一般開庭的嚴肅氛圍。

台南地檢署檢察長鄭銘謙表示，台南地檢署在10幾年前即與獅隊合作，於每年球隊春訓時安排法治教育，立意是要杜絕職棒簽賭與打假球案，迄今宣導內容已遍及生活中會碰到的法律狀況，用角色扮演方式進行，更能讓球員們對這些法律常識印象深刻。

獅隊領隊蘇泰安表示，獅隊把法治教育列為每年重點訓練項目，成為優良傳統，這次除了去澳洲打職棒的球員外全員到齊，法治教育內容都與院檢事先討論過，希望提供球員們很受用的法律常識，經過這些年累積，獅隊球員在這方面於聯盟中表現算是相當優質，也很感謝法官和檢察官們的用心。

陳瑞昌說，對模擬法庭案件涉及到的法律問題印象實在很深刻，這些對球員來說助益大，以後萬一碰上類似狀況比較不會不知所措。

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