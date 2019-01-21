職棒球星首次擔任國民法官參審 統一獅球員：大開眼界

職棒統一獅球員首次遴選為國民法官參與台南地院法官審判模擬案件。（記者王俊忠攝）

職棒統一獅球員首次遴選為國民法官參與台南地院法官審判模擬案件。（記者王俊忠攝）

2019-01-21 20:44

〔記者王俊忠／台南報導〕台南地檢署與台南地方法院今天安排中華職棒統一7-Eleven獅隊隊職員到地院開模擬法庭、參與法治教育，六名球員中籤首次擔任「國民法官」、參與法官審判，過程雖是模擬嚴肅的法庭，但院檢設計有趣的問題與對白，讓在場觀看球員們不時爆出哄堂大笑。曾是球員的獅隊投捕教練陳瑞昌說，真是「大開眼界」，以前沒接觸過「這麼生動的法治教育」。

統一獅安排入隊不久的選秀第一指名古林睿煬扮演被告、戴著手銬腳鐐，由另一名新秀張偉聖扮演的法警押送進入法庭，在法庭上接受法官、檢察官及律師詢問。案情是模擬職棒球員與女球迷發展出男女感情，在爭風吃醋情況下，球員涉嫌喝酒後開車撞死女球迷的男友。

法庭並依循國民法官遴選程序，抽籤選出6名獅隊球員擔任國民法官，與台南地院的3名法官陳本良、張婉寧、蕭雅毓共同開庭審理，在球員法官述說量刑決定時因不熟悉法定刑度，量刑超出法定刑，讓觀看球員笑翻了！院、檢參與的法官、檢察官也用輕鬆詼諧態度開庭，完全顛覆一般開庭的嚴肅氛圍。

台南地檢署檢察長鄭銘謙表示，台南地檢署在10幾年前即與獅隊合作，於每年球隊春訓時安排法治教育，立意是要杜絕職棒簽賭與打假球案，迄今宣導內容已遍及生活中會碰到的法律狀況，用角色扮演方式進行，更能讓球員們對這些法律常識印象深刻。

獅隊領隊蘇泰安表示，獅隊把法治教育列為每年重點訓練項目，成為優良傳統，這次除了去澳洲打職棒的球員外全員到齊，法治教育內容都與院檢事先討論過，希望提供球員們很受用的法律常識，經過這些年累積，獅隊球員在這方面於聯盟中表現算是相當優質，也很感謝法官和檢察官們的用心。

陳瑞昌說，對模擬法庭案件涉及到的法律問題印象實在很深刻，這些對球員來說助益大，以後萬一碰上類似狀況比較不會不知所措。

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  • 職棒統一獅球員首次遴選為國民法官參與台南地院法官審判模擬案件。（記者王俊忠攝）

    職棒統一獅球員首次遴選為國民法官參與台南地院法官審判模擬案件。（記者王俊忠攝）

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