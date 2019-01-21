肥噁洋男逼空姐幫脫褲、擦屎 律師氣到睡不著這樣說…

2019-01-21 21:14

〔即時新聞／綜合報導〕長榮航空一名女空服員在洛杉磯返台班機上，被一名重達200公斤的外籍白人男子，強逼協助脫褲子、脫內褲和擦屎，令該名空服員身心重創。桃園市空服員職業工會顧問律師丁穩勝，今在臉書表示，對於發生此事氣到睡不著覺，他認為，沒有原則與自尊的以客為尊，先是第一線員工受害，接著，一般消費者權益以及飛安也將打折，最終，企業形象也會受損。

丁穩勝：其實，關鍵在企業

丁穩勝說，沒有設身處地去思考第一線空服員們的處境說風涼話，就會淪於教訓被害人的謬論中。失能者或不便者上飛機皆有規範，必須另有看護陪伴。他說，空服員除送餐與服務，更有許多緊急應變與危難救命的任務，一旦濫用空服員，便會造成飛安疑慮。

丁穩勝指出，公司不過濾，讓無看護的特殊客戶上飛機，基本上就是把難題不負責任地丟給第一線。而空服員在權力關係較弱勢的位置，就容易被奧客為難。

丁穩勝直言，該名外籍胖男已經屢次騷擾空服員還拉屎在位置上荼毒其他消費者，公司還讓他繼續買票上機，沒有善盡公司把關的責任。空有規定卻沒有徹底明快的拒載作為，那就是把自己的員工讓外人當奴工使喚與凌遲，不尊重員工也無視其他乘客的權益。

今天當事空服員出面完整還原事發經過，在具體描述過程中數度哽咽，該空服員表示自己是當天航班副座艙長，負責領導其他組員。她說，該趟航空是長達14小時的旅途，而輪椅旅客通常會優先上機，讓空服員能評估旅客狀況。但該名因肥胖不良於行的白人男性，趕在最後坐輪椅搭上飛機，並在起飛2個半小時後，按下服務鈴要求上廁所。

胖男：你！進來幫我脫內褲

據空服員口述，胖男當時坐經濟艙，但要求要至商務艙上廁所，接著以自己右手臂曾經受傷開刀為由，要求空服員協助自己，在上完廁所後攙扶起身。基於人道考量，3名空服員攙扶胖男協助其進入商務艙廁所，未料，接下來才是空服員噩夢的開始，胖男在進去廁所後不到一分鐘，便坐在馬桶上按下服務鈴，便要求空服員說，「我內褲脫一半，無法上廁所，你！進來幫我脫內褲」。

空服員當下表示，「身為空服員，我的職責並不是幫你脫內褲」，但胖男則以「我現在內褲脫一半，只脫了前面，後面脫不下來。你現在進來把我內褲脫掉，否則我要拉出來了」，而原本空服員要以毛毯遮住該胖男生殖器，再進行脫褲，卻遭胖男粗魯的拍掉手上毛毯。最後胖男雙腿開開坐在馬桶上，生殖器攤在空服員眼前，空服員只能以環著胖男方式，脫下胖男內褲。

胖男失能耍賴 空服員無奈受辱

胖男進廁所15分鐘後，原以為要結束時。沒想到胖男卻又再度要求空服員，替他擦屁股。在空服員拒絕下，胖男對空服員咆哮表示，「你們總得有人得進來幫我擦屁股」，空服員在顧及其他旅客權益，以及飛行過程漫長，可能遭遇亂流等考慮因素下，無法將胖男獨留於商務艙廁所。最後由座艙長，和該名空服員合作下，替胖男擦屁股達3次，過程中胖男數度低沉，「umm..deeper deeper」（摁..深一點，深一點），最後甚至質疑空服員沒擦乾淨。擦完屁股之後，空服員又受迫再蹲下、幫胖男穿上內褲、褲子，並送胖男回座位。

最後，空服員把自己關在廁所裡又哭又吐，腦袋裡揮之不去胖男的聲音、屎味和他邊走邊飄的皮屑。

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