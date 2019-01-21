圍毆、扯髮屁孩抓到了！ 到案稱不滿對方造謠

2019-01-21 22:47

〔記者曾健銘／新北報導〕昨深夜11時許，新北市新莊區中華路某KTV前發生民眾糾紛，1名吳姓少女遭3名女子聯手圍毆，甚至遭推倒在地，還遭扯髮拖行，惡行令人髮指，畫面被PO上網後也引發民眾撻伐，新莊警方主動偵辦，漏夜追查，今日下午逮捕打人的郭姓女子在內等3人。

有網友今日凌晨在臉書《黑色豪門企業》PO出一段影片，標示「新莊飛妹大顯神威」，畫面中少女遭眾人圍毆，甚至拉扯頭髮拖行，一旁的友人不僅未阻止，反而在旁吆喝叫囂、錄下過程，雖影片僅短短23秒，但卻讓網友「拳頭都硬了」，紛紛留言痛罵：「真是一群垃圾」、「寒假到了屁孩出沒」、「別把新莊弄臭」。

轄區新莊分局中港派出所第一時間雖然未接獲報案，但事後主動介入偵辦，經漏夜追查，今日下午約談動手打人的郭女在內等3人以及2名在場圍觀的男子，偵訊時郭女供稱，因為不滿吳姓少女在外造謠，才想與同夥聯手教訓她，造成吳女後腦勺腫脹、右手肘、右大腿挫傷，全案將依妨害名譽、傷害罪嫌將郭女等3人送辦。

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