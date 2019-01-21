路倒竟嚴重燒傷致死引疑竇 枋警追查破獲空屋製毒

2019-01-21 20:47

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東枋寮鄉20日發生一起奇特死亡案件，一名全身燒灼傷的曾姓男子被龔姓民眾載往醫院求救，聲稱是在台17線發現其路倒主動協助，警方到場發現燒傷疑是化學藥劑造成，進一步追查發現曾男與另名潘男，共同攪拌化學藥劑製毒衍生爆炸意外，在現場查出製毒相關原料，全力追查幕後集團。

枋寮警方表示，這名龔姓男子駕自小客車載送曾男就醫時，供稱是在台17線發現曾姓男子倒臥路旁並主動協助送醫救治，但致命的嚴重燒灼傷又沒有火燒車案件，看似不像一般路倒案件，直到今天上午，龔男終於坦承是另名潘姓男子委託他送曾男就醫。

警方中午到達潘姓男子住處，他身上背部同樣有嚴重燒灼傷，潘男見無法隱瞞加上疼痛難耐，坦承與曾姓死者在佳冬鄉一處空屋內使用化學藥品欲製造毒品，在攪拌化學藥劑時產生爆炸致曾男燒傷，才委託龔男協助送醫。

枋寮警方在空屋起獲感冒藥錠1麻袋、麻黃素3大桶及半成品等相關證物，燒傷嚴重的潘男則送往高雄長庚醫院戒護治療，並向上溯原查緝同案共犯到案及追查原物料來源。

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