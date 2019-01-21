不堪性騷擾 印尼看護工錄下惡女婿性侵的聲音

2019-01-21 19:05

〔記者張瑞楨／台中報導〕彰化縣宋姓男子偶爾陪妻兒回娘家，卻性騷擾照顧岳母的印尼看護工小莉，前年3月更得寸進尺，趁妻子等家人外出、兒女玩電動、岳母臥病在床，於廁所性侵害小莉，卻沒想到被客廳監視器拍到，他更想不到，小莉自行蒐證，把開啟錄音的手機放入廁所垃圾桶，錄下宋男性侵聲音，包括碰撞聲音，宋男命令小莉「放輕鬆一下」，以及小莉疼痛呻吟與「不用（不要）」聲音，宋男全盤否認犯行，一、二審都不採信，依強制性交罪判刑5年。

判決書指出，印尼女看護工小莉（化名），曾向翻譯員反映，宋男陪妻子回娘家時，會對她動手動腳（性騷擾，未提告訴），翻譯員安撫「要保持距離，保護自己」，仲介公司經理得知後，僅傳簡訊給宋男的岳父，婉轉提到家人對小莉不禮貌，但沒有明示是宋男，不料，2017年3月4日上午6時許，宋男趁家人外出，年幼子女在二樓玩電動，岳母在一樓房間內，趁小莉到一樓廁所打掃時，他尾隨進入性侵得逞。

小莉先向同鄉求救，再打電話到1955勞工諮詢申訴專線，彰化地院審理時，宋男全盤否認犯行，他宣稱自己人在二樓，不曾碰觸小莉身體，不過，他卻沒想到，自己的惡行已經被客廳內的監視器拍到。

監視畫面顯示，小莉進入廁所約3分鐘後，宋男也尾隨進入，於廁所內待了21分鐘，錄影機無法拍到廁所內，卻錄下他進入廁所不到1分鐘，廁所就傳來撞擊敲打聲音，以及小莉疼痛呻吟聲，但雙方對話聲音不清晰。

宋男更萬萬沒想到，小莉見宋男進入廁所，趕緊把手機錄音打開放入垃圾桶，錄下宋男性侵聲音，包括命令小莉「休息一下」、「放輕鬆一下」、「看著我」、「妳聽不懂放輕鬆」，小莉一度呼喊宋男之妻的英文名，以及「不用（不要）」，還有呻吟喘息與敲擊聲，不過，宋男的律師質疑說，小莉發出呻吟喘息聲，顯示她不是被性侵害。

一審卻認為，疼痛所發出的喘息呻吟聲，與一般性行為的喘息呻吟聲，有時難以明確區辨，不能據此認定小莉是自願，小莉雖未大聲呼救，卻也說出「不用（不要）」，也曾叫喚宋男太太的英文名，據此依強制性交罪判刑5年，宋男上訴台中高分院被駁回，可再上訴三審。

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