威嚇、性侵未成年小姨子 色姐夫還逼拍裸照

2019-01-21 17:01

［記者楊政郡／台中報導］手機銷售員「凱哥」（化名）的妻子甫生幼女，2016年冬天竟語帶威脅，強迫未成年小姨子（國中生）為他口交，小姨子升高一後，竟持美工刀威脅小姨子為他口交，且拍下裸露胸部照片給他欣賞，再以生殖器性侵得逞，小姨子在學校向同學說出此事，才輾轉由老師報警偵辦，台中地院審理期間「凱哥」以36萬和解，依強制性交等罪判8年6月。

台中地院判決書指出，「凱哥」是少女「貞貞」（化名，2000年生）的姊夫，「凱哥」在2016年冬天接「貞貞」放學，回到他住處，「凱哥」的妻子因甫生幼女，不在上述住處的機會，對其小姨子佯稱找不到溫度計，要她幫忙找，乘機由背後摀住嘴巴，要求不得叫喊，須聽其話行事，帶進房間恫稱：「選擇幫我口交或被我強姦！」等語，不顧「貞貞」反抗，強迫為其口交，雙手撫摸胸部，還以下體磨蹭「貞貞」下體，過程中電話鈴響，還阻止「貞貞」接聽電話，摀住嘴巴防止她呼救，以此方式強制性交1次。

到了2017年12月28日中午，利用到「貞貞」住處組裝電腦機會，持美工刀，從背被摀住嘴巴，恫嚇稱：要剌妳的下體，還是要聽我的話，「貞貞」不從，先後拿剪刀、小嘴鉗等物要剌自己，藉以嚇阻姐夫，但都遭「凱哥」阻止，並強逼她脫去衣物及褲子，僅剩內衣褲，又恫稱：「選擇被我強姦或自拍裸照」等，拿手機給「貞貞」強迫其自行拍攝裸露乳房等部位猥褻照片4張，恐嚇不得對他人說此事，否則將照片傳至學校的網站等語，復要求其坐在床上，讓他撫摸胸部及下體，強迫口交，再以其下體磨蹭其下體，再以陰莖插入陰道方式強制性交得逞。

「貞貞」在學校向同學提起此事，輾轉由老師報警處理，查扣美工刀1把、及手機內裸照4張。

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