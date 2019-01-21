獨家》北院書記官被控偷賣法拍屋 北檢今傳喚受害夫妻出庭

2019-01-21 17:26

首次上稿：15:38

更新時間：17:26（新增得標人受訪）

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地院民事執行處書記官駱俊勳，被《鏡週刊》踢爆涉嫌偷賣法拍屋，將1戶位於台北市大安區精華地段，市值6千多萬元的房屋，在沒對外公告的情況下，以3169萬元低價賣給李姓投標者；台北地院發現弊端後，主動將全案移送台北地檢署調查，檢方日前以偽造文書罪被告身分傳訊駱俊勳後，今天下午另傳喚受害者夫妻到庭。

得標的李男今天下午庭訊後表示，他覺得很委屈，明明是用正常程序得標，錢卻就被法院卡住，不還給他，他也不認識那位書記官。

根據《鏡週刊》報導，駱俊勳庭訊時辯稱，是因案件量太多，想趕結案，未涉及不法。台北地院已就此案進行檢討。

去年12月20日，台北地院舉行例行法拍，不少投標業者到場，但當天卻只有書記官駱俊勳站上法拍台，而非如往常由司法事務官主持，書記官、錄事、執達員等在場，在場者議論紛紛。

案發當天由駱俊勳一人主持拍賣，隨即開標由1名李姓投標者以3169萬元低價搶標，駱俊勳卻出言制止，指該物件有3張標單，已有人透過通訊投標，以3700萬元得標，引起其他投標業者質疑，並要求他拿出標單，但駱俊勳拿不出來，並稱要請示上級，隨後才改口宣布，由現場出價3169萬元的李姓投標者得標。

因當天法拍程序亂成一團，引來剛接手民事執行事務的李英豪庭長關注，介入調查才發現竟是書記官駱俊勳偷賣法拍屋，立即宣布廢標及停止駱俊勳的網路權限，要求他不得再碰這件法拍案，他已被調職並被依涉偽造文書罪函送北檢調查。

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