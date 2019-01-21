心酸！跳機越南客被仲介賣淫 接客3天拿不到1毛錢

2019-01-21 15:32

〔記者王冠仁／台北報導〕移民署追查148名以「觀宏專案」名義來台脫團越南客，發現幕後主使是同為越南籍的34歲阮姓男子與31歲梅姓女子，以及從小在越南長大、領有我國身分證的30歲鄭姓華僑。阮還將越南女派去應召站賣淫、剝削；有4名越南女連續接客3天沒拿到1毛錢，逃跑去警局自首並咬出阮，阮反而因此脫不了罪。

移民署調查，阮、梅、鄭早年在越南就認識，3人在台都可合法居留。阮2008年至2010年間以合法管道來台工作，2015年娶台灣人再次來台並育有一子，婚後與妻子同住在桃園蘆竹，雖然去年離婚但仍可合法居留。梅多年前嫁來台灣，與丈夫同住在新北三重，空閒時上網賣香水；鄭幼時在越南長大，多年前返台住在新北樹林，目前以開白牌車為生。

這3人都有越南背景，在台期間也曾小規模幫助逾期移工仲介工作，他們看準仲介工作有賺頭，因此各自與越南旅行社「合作」；他們在網路上發送廣告，聲稱能以1千至3千美元價格代辦觀光簽證來台，不少越南人發現合法仲介費高達6千至8千美元，因此紛紛報名，阮等3嫌再依人頭每人抽1百至2百美元傭金。

此次148人來台後，由平時開白牌車的鄭負責找來多輛轎車接送，鄭的車隊由高雄一路往北，沿途依指示將人丟包到西半部城市，尤其以桃園跟新北最多。脫團男旅客大多被送去工廠、農地從事勞力密集工作，女旅客則有部分被阮仲介去桃園的應召站賣淫。

事件曝光後，專案小組調閱監視器畫面，以車追人，根據車籍資料找上司機再查出鄭，根據鄭的通聯紀錄查出阮跟梅，日前兵分多路到3人各自住處逮人。

移民署說，這3人中最可惡的就是阮，他不僅引進脫團越南客，還將脫團女子仲介去賣淫並苛扣血汗錢，有4名越南女受不了連續接客3天卻沒拿到1毛錢，相約去警局自首，也咬出阮就是主謀。

據了解，專案小組曾2次找上阮，阮第一次面對詢問時裝傻，推說完全不知情；但4名越南女去年自首並咬出阮後，再加上專案小組突破鄭心防，阮見紙包不住火才承認。

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