撞死爸改判20年 今盼交保照顧腦瘤媽仍被收押

2019-01-21 15:35

〔記者楊國文／台北報導〕26歲孫姓逆子和父親因穿著問題吵架，竟開賓士車撞死父親，一審依殺害直系血新尊親屬罪被判無期徒刑，孫男上訴表示後悔，聲稱「每天都在反省」，卻責怪父親對他太兇，多次庭訊後均央求「我要抱媽媽」的媽寶戲碼，高等法院以孫男罹患思覺失調症，輕判20年徒刑，刑後須監護5年，全案經檢方、孫男雙雙上訴三審，高等法院今召開移審庭，孫打出溫情牌，以唯一親人母親罹患腦瘤須開刀、要他照顧，想補償母親以彌補他的過錯，請求交保，但法官汪怡君以孫涉犯20年重罪、且有逃亡之虞，當庭下令收押。

孫男已多日未看到母親探監，庭訊前抓著法扶會律師頻問「我媽媽怎麼沒來」、「電話也沒接」，請律師開庭後幫他問問看，還怪罪律師「不是說我媽媽會來，你騙我嗎？」，律師回答「我為什麼要騙你？」還押時，媒體問孫男，為何媽媽沒來出庭？孫跳針式答說「媽媽身體不好」，即步上囚車返回看守所。

26歲的孫男，小學到中國就學，高中轉至加拿大，大學則就讀美國大學，孫父是一家資產管理公司總經理。

孫男去年3月19日陪同61歲的父親開車探友，在車上因孫男穿著大吵一架，他與開車中的父親拉扯，孫父負氣下車；孫男接手駕駛後，見父親在路邊行走，餘怒未消，駕車從後方猛力撞擊父親，孫父傷重不治。

孫男訊稱想回中國和母親在一起，但父親不允許，一時氣憤才開車撞人，並說「我沒有殺害父親意思」，一審判他無期徒刑，全案上訴高等法院。

高院認定，孫男罹患思覺失調症，亦受妄想症影響，有幻聽、妄想症狀，他和家人均缺乏病識感，未規律治療，加上案發前又和孫父發生口角和肢體衝突，產生殺人動機，在辨識能力顯著降低下撞死父親，故減刑為20年徒刑，刑後須監護5年。

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