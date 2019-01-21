比基尼登山客上月也失足！ 曾大哭感嘆：撿回一命

2019-01-21 16:32

〔即時新聞／綜合報導〕36歲的「比基尼登山客」吳季芸，攀登玉山不慎墜谷，今天中午被尋獲，不幸已死亡，上個月吳季芸也曾於斷崖處不慎失足，在臉書直呼「撿回一命」，遺憾這次卻沒那麼幸運了。

吳季芸上月24日平安歸來後，在臉書貼出照片，透露自己不慎跌落斷崖，一路滑了數米，雙腿都破皮、受傷了，她因此在山中待了25天，歷劫歸來後直呼，「我真的算撿回一命，朋友看到我滑落的地方、被卡、卡後再重裝爬到安全的路...」「爬的時候，我真的很希望突然天降奇兵解救我。沒抓踏好真的就會直接重摔落。衛星電話打出去哭十分鐘不是哭假的」。

遺憾的是這次就沒那麼幸運了，吳季芸日前攀登玉山，不慎再度失足墜谷，雖然即時求救，救難隊也緊急出動救援，冒著濕冷天氣連夜趕路，今天中午終於尋獲吳季芸，但不幸已經死亡。

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