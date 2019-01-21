「兄弟檔」員警默契好 嫌犯跑10公尺就被逮

2019-01-21 15:24

［記者楊政郡／台中報導］台中市陳姓男子3件通緝在身，又涉及竊盜及毒品兩案偵辦中，本月18日在台灣大道與自由路口被攔查，原先虛意配合，突然拔腿就跑，一分局繼中所葉、王兩員，長相比親兄弟還像，私下都被稱為「兄弟檔」，果然合作無間，陳嫌跑了10幾公尺就被兩人合力逮回，移送地檢署偵辦。

30歲陳男有毒品、詐欺及竊盜等3件通緝在身，而日前又涉嫌行竊手機及持有毒品，警方在台灣大道與自由路口發現後盤查，陳男坦承有毒品前科，假意配合警方主動交出其袋子同意搜索，警方問話到一半便拔腿就跑。

而一分局繼中所葉員、王員兩人年紀及長相都相似，比親兄弟還像兄弟，兩人又是搭檔，私下被稱為「兄弟檔」，當天搭檔服巡邏勤務，陳男被攔查神情緊張，表示自己沒有帶證件，又報錯身分證號碼給警方。

而陳坦承有吸毒前科，主動從袋子中拿出一個玻璃吸食器，假意配合警方查察，將包包交予警方查看，結果警方詢問到一半就突然拔腿狂奔，但是跑了10公尺就被兩警合力壓制在地，還有熱心的民眾主動協助警方壓制。

經警調查，陳男有毒品、詐欺及竊盜3件通緝在身，包包內還有0.4公克的安非他命，及兩支剛剛在北區所竊得的手機。5案在身移送法辦，而手機失主分別表示在當日12時與14時不見，當天就被尋回，也感到不可思議。

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