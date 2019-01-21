酒駕罰金繳不出 他偷車又行搶

2019-01-21 15:17

〔記者徐聖倫／新北報導〕49歲廖姓男子因酒駕被開罰12萬元罰單，他無力繳交竟起賊念，17日趁夜偷完機車又行搶落單婦人包包，由於被害者尖叫連連，廖男慌張之下行搶未果倉皇逃逸，警方循線調閱百支監視器，昨晚終將廖男逮捕歸案。

警方調查，廖男平時做臨時工收入不佳，由於貪杯酒駕被開罰無力繳交罰金，他17日晚間先至新北市永和區保平路偷竊機車，後又至河濱公園再偷機車大牌，廖男騎著組合起來的贓車在永和區四處搜尋目標，最後在信義路鎖定1名步行50歲的歐姓婦人，他將機車停下偷偷靠近，走道身旁就猛拉包包準備落跑。

不料歐婦大叫「救命啊！搶劫！」叫聲大到整條街都聽得到，廖男當下慌了手腳，只能騎著贓車逃逸。警方迅速成立專案小組，調閱上百支監視器，鎖定廖男將贓車停在永和新生路自家附近，偵查隊長林振瑞20日晚間帶隊埋伏，果然等到返家的廖男，眾人一舉將其逮捕。

警方起獲廖男作案當天衣物，並查扣贓車、大牌，偵訊時，廖男供稱，就算可以分期付款他也繳不出來，跟家人借錢繳了2期，最後一期要繳7萬多，他根本沒辦法，所以出此下策，他也覺得非常後悔。訊後，警方依搶奪、竊盜等罪嫌，將廖男移送法辦。

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