爆料產後護理之家爆發新生兒群聚感染 信被退回露餡挨告

2019-01-21 14:55

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市一處產後護理之家的護士李姓女子與保母呂姓女子，涉嫌偷拍六位罹患呼吸道感染的新生兒資料，寄送到媒體與桃園市政府衛生局，要爆料產後護理之家發生新生兒群聚感染狀況，卻因一份資料的寄送地址錯誤被退回，讓產後護理之家知情並提出違反個人資料保護法告訴，桃園地檢署今天偵結，已將兩女提起公訴。

產後護理之家去年3、4月間，多位新生兒罹患呼吸道感染，李女（35歲）、呂女（31歲）不滿產後護理之家隱瞞事實，就於去年4月2日，用手機拍下6位罹患呼吸道感染的新生兒資料，再印成3份爆料資料，分別寄送給2家媒體與衛生局。

其中一份寄給媒體的爆料資料，因寄送地址錯誤，被退回產後護理之家，檢方說，產後護理之家其他工作人員將資料拆開後，嚇了一大跳，趕忙主動聯絡衛生局，通報多位新生兒罹患呼吸道感染的狀況，同時對李女、呂女提出告訴。

李女、呂女接受調查時，都已坦承犯案，檢方說，她們涉嫌違反「非公務機關未於蒐集之特地目的必要範圍內利用個人資料罪」，已依個人資料保護法將她們提起公訴。

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