男子被石塊敲頭後 持木棍尋仇將對方打到重傷被訴

2019-01-21 14:57

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市李姓男子去年5月25日晚間在桃園區永康公園被曾姓男子拿石塊敲頭，他心生不滿，離開公園找了根木棍，再返回尋仇，把曾男打成重傷，曾男因脾臟破裂大量出血，只能進行脾臟切除手術，桃園地檢署今天偵結，已因李男涉嫌傷害致重傷案件，將他提起公訴。

檢方調查，當天晚間李男（54歲）與曾男在永康公園內抽菸、喝酒，卻因細故口角，曾男拿起一旁石塊，就猛敲李男的頭部、頸部與手腕，致他流血受傷，並拔腿逃離永康公園。

當晚9點多，李男找了根113公分長的木棍，返回永康公園尋仇，發現曾男還在公園廣場，他就衝上前狂毆曾男，致曾男腹部鈍傷、休克、脾臟破裂，路人發現曾男就快要被李男打死，趕忙上前勸止，並報警找來救護車將曾男緊急送醫。

曾男因脾臟破裂大量出血，醫師只能進行脾臟切除手術，檢方說，李男坦承犯案，罪證確鑿，已因他涉嫌傷害致重傷案件，將他提起公訴，可處3年以下有期徒刑、拘役或1000元以下罰金。

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