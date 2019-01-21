人在囧途？病翁拿工地全新角鐵 辯廢棄物「大家都拿」

2019-01-21 14:48

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市69歲廖姓老翁，年邁體衰又有高血壓宿疾，只能打臨工維生，他見建築工地內的耗材無人管理，多次看到別人拿取，他也搬了1箱重達31公斤的全新不銹鋼角鐵，打算拿到資源回收場變賣，卻在半途被警方攔查，他還理直氣壯說，這些都是廢棄物，警方卻見角鐵都是全新，工地主任見老翁老淚縱橫道歉，拿回耗材後不願追究，但因竊盜罪是非告訴乃論之罪，警方仍依竊盜罪移送偵辦。

台中市政府警察局第三分局東區分駐所本月18日巡邏時，巡經東區進德二街與自由三街發現路邊，見廖姓老翁正將紙箱內的金屬倒入麻布袋裡，員警察覺有異而盤查，廖姓男子理直氣壯表示，自己拿取的是工地廢棄物，還願意帶員警回工地現場，藉此自清，員警檢視後發現該「廢棄物」竟是全新的不鏽鋼角鐵，追問之下，廖男吞吞吐吐說，他見「大家都在拿」，沒有詢問就將整箱搬走，員警忍不住訓斥他「沒有告知主人就拿走，這就是偷啊！」

老翁向員警坦承，他目前打臨工的新建案工地裡，建築材料總是隨地放置，方便工人取用，收工後現場又無人管理，他曾見過有人拿取，以為是不要的廢料，覺得「應該沒關係」才會跟著拿，當天下班後他搬走一箱角鐵，想到資源回收場變賣換取醫藥費，在路旁把角鐵倒入麻布袋裡。

老翁得知自己觸犯竊盜罪，得知事情的嚴重性，見到認識他的工地主任，頓時老淚縱橫，哭著向他道歉，工地主任也於心不忍，角鋼已物歸原主，工地主任不願再追究，只是竊盜屬公訴罪，警方仍得依法送辦。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/